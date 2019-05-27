Мужчина вырастил на голове самую большую в мире опухоль

Житель Индии отказывался от операции и в течение 20 лет растил огромную опухоль головного мозга. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

31-летний мужчина по имени Сактивел (Sakthivel) из индийского города Мадурай, штат Тамилнад, не мог позволить себе дорогостоящее лечение и игнорировал новообразование, которое появилось у него еще в детстве. За десятки лет нарост вырос до пяти килограммов и начала причинять индийцу неудобства. Из-за внешнего вида он начал избегать людей и отдалился от друзей.

В результате Сактивел все же обратился за помощью в больницу. 16 мая хирурги провели пациенту десятичасовую операцию и удалили опухоль. По словам врачей, это самая большая официально зарегистрированная опухоль головного мозга в мире. «За 15 лет работы нейрохирургом я впервые вижу такую огромную опухоль», — заключил медик Джей Срисараванан (J Srisaravanan).

На данный момент пациент восстанавливается после операции и чувствует себя хорошо. Его жизни ничто не угрожает.

В апреле сообщалось, что в Китае доктора удалили пациенту аномально большую опухоль — новообразование весило 14,9 килограмма. 68-летний мужчина по фамилии Тан прожил с опухолью, достигавшей 85 сантиметров в длину и 65 сантиметров в ширину, больше 30 лет.

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