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Врач назвал самые распространенные виды рака у москвичей

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве больше всего распространены рак груди и рак предстательных желез. Эти два вида рака назвал РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

«В структуре онкологической заболеваемости первое место и в России, и в Москве, и во всем мире занимает рак молочной железы у женщин и предстательной железы — у мужчин», — сказал врач.

Следующие по распространенности виды рака — это колоректальный рак, рак легких и желудка, отметил Хатьков.

Ранее врач-онколог назвал несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии онкологического заболевания. Возможными симптомами рака могут быть снижение аппетита, резкое похудение, изменение размера и формы родинок или их кровоточивость, а также затруднения при мочеиспускании у мужчин.

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