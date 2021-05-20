Врач назвал самые распространенные виды рака у москвичей

В Москве больше всего распространены рак груди и рак предстательных желез. Эти два вида рака назвал РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

«В структуре онкологической заболеваемости первое место и в России, и в Москве, и во всем мире занимает рак молочной железы у женщин и предстательной железы — у мужчин», — сказал врач.

Следующие по распространенности виды рака — это колоректальный рак, рак легких и желудка, отметил Хатьков.

Ранее врач-онколог назвал несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии онкологического заболевания. Возможными симптомами рака могут быть снижение аппетита, резкое похудение, изменение размера и формы родинок или их кровоточивость, а также затруднения при мочеиспускании у мужчин.