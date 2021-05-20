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Врач рассказал о влиянии коронавируса на онкологические заболевания

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Коронавирус не влияет на течение онкологической болезни. Об этом РИА Новости рассказал главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

По его словам, любое вирусное заболевание влияет на организм и может отсрочить лечение человека, зараженный пациент может даже умереть. «Но на заболеваемость онкологией, я думаю, что [вирус] никак не должен влиять», — сказал врач.

Ранее российские медики отмечали, что у некоторых перенесших COVID-19 онкобольных наблюдалось снижение числа раковых клеток. Это объяснялось тем, что коронавирус и другие инфекции активизируют работу иммунной системы.

Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова говорила, что симптомы коронавирусной инфекции вроде повышенной температуры способны «пробуждать» неактивные опухоли.

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