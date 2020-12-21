Биолог рассказала о способности симптомов коронавируса «пробуждать» рак

Симптомы коронавируса в некоторых случаях способны «пробуждать» рак. Это может происходить из-за длительного воспаления, рассказала в интервью «Ленте.ру» биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

У человека долгое время повышена температура. Вот это-то воспаление и может спровоцировать неприятные последствия. Опухоль, которая сидела тихо и не шевелилась, может выйти из своей защищающей капсулы и начать дальнейшее распространение по телу Анча Баранова

Также Баранова рассказала, что существуют и так называемые онколитические вирусы, которые, наоборот, могут способствовать снижению скорости развития рака и полному исчезновению опухоли. «Такие чудеса описаны. Вирус не бессимптомный, он может спровоцировать высокую температуру. Человек болеет, но в результате этого через недельку-другую опухоль у него сгорает», — сказала биолог.

Ранее российские врачи заметили, что коронавирус способен вытеснять злокачественные опухоли из организма человека. По словам медиков, у некоторых пациентов с начальной стадией рака после лечения от коронавирусной инфекции исчезали показания для проведения химиотерапии.

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