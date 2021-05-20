Онколог назвал симптомы для незамедлительного обращения к врачу

О наличии злокачественных образований в организме говорят разные симптомы, в частности, потеря веса, выделения из сосков, увеличение родинок. Симптомы для незамедлительного обращения к врачу в беседе с РИА Новости назвал главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

Он подчеркнул, что специалисту следует показаться при возникновении малейшего дискомфорта. «Если есть какие-то общие симптомы заболевания — немотивированное похудение, слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен», — перечислил медик.

Ранее врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Григорий Кобяков назвал несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии онкологического заболевания. Если человек нашел какое-то необычное образование, увидел изменения на коже, начал ощущать, что что-то изменилось при глотании или дефекации, а также стал испытывать боль при мочеиспускании, то ему нужно не затягивать с обращением к врачу, подчеркнул эксперт.