В Минздраве объяснили необходимость вакцинации онкобольных от коронавируса

Пациентов с онкологическими заболеваниями необходимо вакцинировать от коронавируса, но перед прививкой следует проконсультироваться с лечащим врачом, заявил директор НМИЦ радиологии имени Герцена, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн. Об этом сообщает РИА Новости.

«[Вакцинация] не только возможна, но и необходима», — сказал он. В определенных случаях специалисты могут проводить телемедицинские консультации, добавил специалист.

Ранее Каприн отмечал, что при длительной стабилизации и ремиссии пациенты, имеющие онкологические заболевания, переносят вакцинацию без побочных эффектов. Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов также замечал, что на вопрос о том, можно ли прививать онкобольных от коронавируса, нельзя ответить однозначно, потому что масштабных исследований на этот счет еще не было.