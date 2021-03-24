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В Минздраве оценили влияние вакцины от коронавируса на онкобольных

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Фото: MOHAMMED SALEM / Reuters

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн оценил влияние вакцины от коронавируса на онкобольных. Об этом гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии заявил на онлайн-пресс-конференции, передает ТАСС.

Каприн рассказал, что при длительной стабилизации и ремиссии пациенты, имеющие онкологические заболевания, переносят вакцинацию практически без побочных эффектов. При этом он отметил, что, прежде чем привиться, таким больным необходимо проконсультироваться с их онкологом, у которого они наблюдаются.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов объяснил, можно ли онкобольным в ремиссии делать прививку от коронавируса. По его словам, этот вопрос неоднозначный, поскольку каких-либо масштабных исследований на этот счет еще не было. Однако специалист подчеркнул, что строгих противопоказаний нет.

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