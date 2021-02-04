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В Минздраве ответили на вопросы о вакцинации от COVID-19 онкобольных россиян

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Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в интервью «Комсомольской правде» объяснил, можно ли онкобольным в ремиссии делать прививку от коронавируса.

По его словам, этот вопрос неоднозначный, поскольку каких-либо масштабных исследований на этот счет еще не было. При этом специалист ответил изданию, что строгих противопоказаний нет.

Врачи не видят предпосылок к тому, чтобы у пациентов с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями в ремиссии препарат от COVID-19 мог вызвать какие-то нежелательные реакции. «Я бы считал разумным им вакцинироваться, но предварительно проконсультировавшись с лечащим врачом», — сказал Чуланов.

В январе российские ученые подготовили план клинических исследований вакцины против нового коронавируса «Спутник V» на онкобольных. Как сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн, план в настоящее время находится на согласовании в этическом комитете. В его разработке принимали участие специалисты НМИЦ радиологии вместе с учеными Центра имени Гамалеи.

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