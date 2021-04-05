Глава центра Гамалеи рассказал о самом смешном мифе про «Спутник V»

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости о самом смешном мифе про вакцину от коронавируса «Спутник V».

По его словам, существует альтернативная версия создания отечественного препарата, согласно которой в Центре Гамалеи якобы работают хакеры, которые проникли в базу данных британо-шведской компании AstraZeneca и украли план создания их вакцины. «Очень нас порадовала и посмешила информация», — сказал Гинцбург.

В декабре Россия договорилась о сотрудничестве с AstraZeneca в сфере борьбы с коронавирусом. Клинические испытания совместной вакцины пройдут в трех странах, в том числе в Азербайджане. Оба препарата похожи технологически и легко совместимы, что снижает затраты на исследования. Соединение двух вакцин должно усилить их возможную иммунологическую эффективность и создаст продолжительную защиту от инфекции.