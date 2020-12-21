Россия договорилась сотрудничать с AstraZeneca по вакцине от коронавируса

Центр Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания «Р-Фарм» и британско-шведская компания AstraZeneca приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом, сообщает РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже поздравил стороны с подписанием документов.

Глава государства выразил уверенность, что совместное сотрудничество обеспечит прорыв не только в работе над вакцинами, но и над линейкой других жизненно необходимых препаратов. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические испытания совместной вакцины от коронавируса российского центра и AstraZeneca уже начинаются. Оба препарата легко совместимы, поэтому клинические испытания не потребуют больших инвестиций.

Он добавил, что РФПИ вместе с центром Гамалеи обратился к AstraZeneca с предложением использовать один из двух компонентов, входящих в российскую вакцину, чтобы усилить эффективность британского препарата, разработанного в Оксфордском университете. По его словам, коллеги оценили предложение положительно. По их мнению, это усилит возможную иммунологическую эффективность вакцины и создаст более продолжительную защиту от вируса.