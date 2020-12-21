Президент России владимир Путин поделился наблюдениями о действии вакцины «Спутник V» на примере людей из своего окружения. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 21 декабря.

«Вокруг меня несколько случаев, когда люди в равных условиях сталкиваются с вирусом. Уже провакцинированные — один заболевает, но в легкой форме, а второй не заболевает вообще», — сказал он в ходе церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между центром Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций, компанией «Р-Фарм» и британско-шведской компанией AstraZeneca.

По словам российского лидера, это говорит о том, что вакцина работает и защищает человека.

Ранее Путин неоднократно говорил об эффективности и безопасности российской вакцины от COVID-19. В ходе большой пресс-конференции, которая состоялась 17 декабря, президент пообещал привиться российской вакциной, когда это станет возможным.

21 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что препарат «Спутник V» защищает и от новой мутации коронавируса, которая была обнаружена в Великобритании, Дании, Нидерландах и Австралии.