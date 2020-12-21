Путин пообщался с разработчиками вакцин из центра Гамалеи и AstraZeneca

Президент России Владимир Путин вышел на связь с разработчиками вакцин из центра Гамалеи и AstraZeneca. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 21 декабря.

Глава государства пообщался с разработчиками после подписания ими меморандума о сотрудничестве.

«Рад вас поздравить со значительным событием. Я убежден, что такой настрой на партнерство может служить убедительным примером объединения научных сил и технологий для защиты жизни и безопасности миллионов людей», — сказал Путин.

В середине декабря было объявлено о начале клинических испытаний комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник V». В исследовании примут участие добровольцы старше 18 лет. Как пояснил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, препарат AstraZeneca недостаточно эффективен, но это можно исправить за счет второго компонента, который содержится «Спутнике V».