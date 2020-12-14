Акции разработчика вакцины от коронавируса рекордно подешевели

Акции разработчика вакцины от коронавируса, британско-шведской компании AstraZeneca, рекордно подешевели, что привело к снижению капитализации (рыночной стоимости) предприятия, свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи (LSE).

На момент публикации стоимость одной акции AstraZeneca составляла 7637 фунтов. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составило 6,43 процента. Бумаги торгуются на рекордно низком уровне с апреля.

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Обвал котировок последовал за объявлением AstraZeneca о покупке американской фармацевтической компании Alexion Pharmaceuticals. Сумма сделки составит 39 миллиардов долларов. По ее условиям, нынешние держатели акций Alexion получат 60 долларов наличными, а также 2,1 депозитарной расписки (удостоверяет право собственности на акции иностранного эмитента) на бумаги AstraZeneca за каждую акцию Alexion.

Таким образом, цена одной акции Alexion установлена с премией в 45 процентов к уровню закрытия 11 декабря на американской бирже NASDAQ. Поглощение станет крупнейшим за всю историю основанной в 1999 году AstraZeneca.

В ноябре AstraZeneca объявила об успешных клинических испытаниях собственной вакцины от коронавируса. Позднее руководившие разработкой препарата ученые объявили, что собираются комбинировать вакцину с российской «Спутник V».