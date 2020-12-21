Российским производителям указали на выгоду от сотрудничества с AstraZeneca

Сотрудничество с AstraZeneca выгодно для российских производителей, так они смогут выйти на международные рынки. На это указал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

«Нашим производителям, безусловно, очень выгодно через этот очень уважаемый громадный концерн выйти на международные рынки», — прокомментировал он. По словам Гинцбурга, исследовать препараты будут там же, где и производить.

Ранее в понедельник, 21 декабря, стало известно, что Центр Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания «Р-Фарм» и британско-шведская компания AstraZeneca приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Президент России Владимир Путин поздравил стороны с подписанием соглашения.

Сейчас в России зарегистрированы две вакцины против коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Вакцинация препаратом «Спутник V» уже началась. За последние сутки в стране зафиксирован очередной рекорд по числу заболевших: COVID-19 выявили почти у 30 тысяч человек. Больше всего инфицированных за день зарегистрировано в Москве (7797), Петербурге (3752), Подмосковье (1523).