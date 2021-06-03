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Онколог Минздрава оценил влияние вакцин от COVID-19 на возникновение рака

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Андрей Каприн
Андрей Каприн
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн оценил влияние вакцин от COVID-19 на возникновение рака. Он заявил в интервью РИА Новости, что вакцины от коронавируса не могут стать причиной развития онкологических заболеваний.

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) Каприн ответил на вопрос, может ли вакцинация от COVID-19 стать причиной развития онкологического заболевания.

«Нет конечно, я думаю, что нет. Любая вакцинация не должна влиять на такое мощное снижение иммунного ответа, чтобы вызывать онкологическое заболевание. Может быть совпадение, ведь, на самом деле, есть латентные раки, которые развиваются годами», — пояснил онколог.

Ранее кандидат медицинских наук и российский онколог Михаил Мяснянкин заявил, что на развитие рака влияет употребление пищи, загрязненной канцерогенными веществами или минеральными удобрениями. Он отметил, что канцерогенные вещества могут проявляться при приготовлении пищи. Также эти вещества в огромных количествах содержатся в спиртных напитках.

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