В российском городе возник дефицит онкологов

В Екатеринбурге возник дефицит врачей-онкологов — в 2020 году больницы города были обеспечены такими специалистами только на 61,5 процента. Об этом сообщило издание 66.ru со ссылкой на данные Минздрава Свердловской области.

При этом заболеваемость онкологией среди населения в 2020 году составила 385,9 на 100 тысяч, а смертность от новообразований, в том числе злокачественных, — 213,8 на 100 тысяч населения.

Как объяснил глава горздрава Денис Демидов, в прошлом году на профилактику и диагностику онкозаболеваний повлияла пандемия, так как из-за коронавируса в Екатеринбурге на время приостановили профилактические осмотры, диспансеризацию взрослых и субботники против рака.

66.ru указывает, что о дефиците врачей в регионе сообщали и два года назад. Тогда стало известно, что в Свердловской области не хватает 30 процентов врачей, а в отдельных районах региона они вынуждены работать на 1,7-1,8 ставки.