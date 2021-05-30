Россиянам раскрыли причины развития онкологии

Российский врач-онколог Иван Карасев раскрыл причины, которые чаще всего приводят к развитию рака. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает «Российская газета».

По его словам, основными факторами заболевания становится острое физическое и эмоциональное истощение организма.

Карасев отметил, что для человека необходим восьмичасовой сон, также важно несколько раз в день есть, не забывая о завтраке. Кроме того, надо поддерживать регулярную активность и делать не менее 10 тысяч шагов в день. Медик заявил, что все это — «эффективные правила для восстановления».