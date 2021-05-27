Перечислены основные мифы о меланоме

Зачастую люди с меланомой не сразу понимают, что им необходимо обращаться к врачу, а само заболевание обретает множество мифов. Их перечислил врач-онколог, гематолог, радиолог высшей категории, руководитель онкологического центра, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков, передает «Аргументы и Факты».

По его словам, не любая злокачественная опухоль кожи является меланомой. Врач отметил, что чаще всего встречается базально-клеточный рак кожи, который не дает метастазы.

Также зачастую причиной меланомы становится злоупотребление загаром и генетическая предрасположенность. «Если не посещать пляжи и солярии, этого заболевания можно не бояться», — сказал Серяков.

Для профилактики образований необходимо соблюдать несложные правила: избегать солнца в середине дня, наносить солнцезащитный крем с SPF не меньше 30, а также избегать соляриев. Кроме того, меланома может появиться не только на коже, но и на слизистых глаз, гениталиях и в полости носа.

«Признаком меланомы может быть и появление и быстрый рост новой родинки на теле, поэтому надо вести строгий учет всех образований», — заключил врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил главные признаки меланомы. По его словам, следует обратиться к дерматологу, если на коже имеются родинки с нечеткими границами и неодинаковым окрасом, преимущественно голубоватого или темного цвета. Такие родинки обычно изначально превышают шесть миллиметров и быстро растут.