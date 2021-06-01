Россиянам рассказали о влиянии пищи и алкоголя на развитие рака

На развитие рака влияет употребление пищи, загрязненной канцерогенными веществами или минеральными удобрениями. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук и российский онколог Михаил Мяснянкин в беседе с «Пятым каналом».

Он отметил, что канцерогенные вещества могут проявляться при приготовлении пищи. Это касается жарки мяса на подсолнечном масле, особенно если оно используется повторно. Мяснянкин добавил, что эти вещества в огромных количествах содержатся в спиртных напитках, к тому же неизвестно, где и в каких условиях был произведен алкоголь.

«В организме не должно быть продуктов, содержащих очень много жира, калорий, сахара. Они могут вызывать сопутствующие патологии, из-за чего организм не сможет нормально бороться с онкологическими заболеваниями», — добавил он.

По словам онколога, россиянам необходимо употреблять продукты, которые содержат антиканцерогенные вещества, — к ним относится зелень, фрукты, овощи и салаты.

Ранее россиянами раскрыли причины развития рака. Врач-онколог Иван Карасев заявил, что основными факторами заболевания становится острое физическое и эмоциональное истощение организма. Он отметил, что человеку необходим восьмичасовой сон и порционный прием пищи.