Эндокринолог заявила об опасности развития рака из-за пластиковой посуды

Во время длительного хранения вредные вещества из пластиковых контейнеров и посуды могут попасть в еду, а затем — в человеческий организм. Употребляя такую пищу, люди рискуют спровоцировать развитие аллергических реакций и онкологических заболеваний, предупредила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» профессор, доктор медицинских наук, эндокринолог Анна Гончарова.

Специалист указала, что любой пластик с легкостью окисляет и взаимно проникает в разные среды. Особенно это характерно для жиросодержащих продуктов. К примеру, покупатели могут замечать, что приобретенные контейнеры с корейской морковью часто окрашиваются в оранжевый цвет.

«Это не только проникновение моркови в пластик, но и обратное проникновение компонентов контейнера в пищевой продукт. Чем дольше было соприкосновение, тем больше продуктов вредных для организма человека будет проникать в состав пищевых продуктов», — подчеркнула Гончарова, заметив, что безопасного пластика нет, и в зависимости от разновидности он может быть лишь чуть более или менее вредным.

Эндокринолог считает, что пластиковая посуда является одной из причин общего снижения состояния здоровья и все чаще выявляемых аллергических реакций. В связи с этим она призвала не использовать такую посуду для длительного хранения или разогревания пищи.

28 мая заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко рассказала, что в законодательство внесут поправки, которые запрещают использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов, таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда. По ее словам, в стране планируется вместо захоронения перерабатывать до 50 процентов вторичных отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности к 2030 году.