В России собрались запретить ватные палочки

В России собрались запретить использование пластика, в том числе трубочек и ватных палочек. Об этом сообщила вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко, передает ТАСС.

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — рассказала Абрамченко.

По словам вице-премьера, в стране планируется вместо захоронения перерабатывать до 50 процентов вторичных отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности к 2030 году.

Ранее сообщалось, что Всероссийская политическая партия экологов «Зеленая Альтернатива» предложила новый способ повторного использования пластика — укладывать из него пешеходные и велосипедные дорожки в Москве.