Россиян успокоили насчет роста цен из-за запрета пластика

Запрет пластика в России в будущем не приведет к росту цен, успокоила граждан вице-премьер Виктория Абрамченко. Ее слова приводит ТАСС.

Абрамченко отметила, что если такой запрет будет введен, то стоимость товаров в этом случае не вырастет. «Мы таких опасений не разделяем», — заключила она. По словам вице-премьера, запрет не ударит и по бизнесу: производителей будут поддерживать.

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«Для наших коллег, которые занимаются сегодня в бизнесе производством того самого цветного пластика, пластиковых трубочек, одноразовой пластиковой посуды, будут безусловно предусмотрены в нормативных актах необходимые меры», — пояснила Абрамченко.

Ранее стало известно, что России собрались запретить использование пластика, в том числе трубочек и ватных палочек. Сейчас готовятся соответствующие поправки в закон, внести их на рассмотрение могут уже осенью. Запрет может коснуться цветного пластика, пластиковых трубочек, одноразовой пластиковой посуды и ватных палочек.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил, что производителей неперерабатываемого пластика в России могут обязать платить экологический сбор, чтобы за утилизацию материала не платили россияне.