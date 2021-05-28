В Госдуме объяснили необходимость отказа от ватных палочек

Производителей неперерабатываемого пластика в России могут обязать платить экологический сбор, чтобы за утилизацию материала не платили россияне. Об этом «Ленте.ру» заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Сейчас продукция из неперерабатываемых материалов дешево не стоит. Она стоит дорого. Производитель получает сверхприбыль, а мы с вами платим за все. Приведу пример: вы платите за бутылку, когда ее покупаете, а потом вы второй раз заплатите за то, чтобы ее вывезли как отход. Вас обдирают. Хуже, чем сейчас, уже не будет», — объяснил депутат, рассуждая о преимуществах отказа от неперерабатываемого пластика, в том числе трубочек и ватных палочек.

Комитет выступает за то, чтобы производитель понимал, что он либо делает продукцию из материала, который можно переработать и/или сам перерабатывает ее, либо будет обязан платить экологический сбор, «чтобы потом за ним кто-то прибрал», указал Бурматов.

«Нужно понимать, что другого пути у нас нет. Опасность пластика, который не подлежит переработке, настолько серьезна, что нам придется этот запрет вводить. Когда у нас полстраны им завалено, он составляет половину всех отходов. Он не разлагается в принципе, и не перерабатывается вовсе», — добавил Бурматов, отметив, что комитет выступает за всевозможные альтернативы не перерабатываемому пластику. По его словам, у производителей есть такая возможность. Говоря о том, возрастет ли стоимость таких товаров, депутат заявил, что этот процесс будет регулироваться.

Ранее вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко заявила о подготовке поправок в законодательство, которые запрещают использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов: таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда. По словам вице-премьера, в стране планируется вместо захоронения перерабатывать до 50 процентов вторичных отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности к 2030 году.