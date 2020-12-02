Мусорные полигоны предложили создавать в Арктике

Власти Чукотского автономного округа предложили правительству России включить в национальный проект «Экология» создание полигонов твердых коммунальных отходов в арктической зоне. Об этом сообщает ТАСС.

«Это высокозатратные проекты и они не привлекательны для бизнеса, здесь необходимо софинасирование из федерального бюджета», — объяснил инициативу губернатор региона Роман Копин.

Всего до 2024 года власти Чукотского автономного округа планируют создать 41 объект по обработке, сортировке, захоронению ТКО.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».