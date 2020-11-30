Водоемы музея-заповедника «Гатчина» очистят и восстановят

На территории Государственного музея-заповедника «Гатчина» проведут очистку и восстановление водоемов. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства водных ресурсов.

Работы пройдут в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», части национального проекта «Экология». Речь идет об очистке реки Теплая, озера Белое и Карпиного пруда.

Директор «Гатчины» Василий Панкратов заявил, что «в последнее время донные отложения стали выступать наружу, летом начинались процессы гниения».

Работы по улучшению состояния водоемов музея-заповедника начались в 2020 году — их, в частности, при помощи металлодетекторов исследовали водолазы. Отмечается, что со дна были подняты старинные щиты, цепи, подковы и колья. Очистку водоемов завершат в 2022 году.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».