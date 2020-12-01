Свердловская область получит миллиард рублей на нацпроект «Экология»

Свердловская область получит около миллиарда рублей из средств федерального бюджета на реализацию национального проекта «Экология». Об этом объявил глава регионального Минприроды Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Кузнецов отметил, что на очистку Черноисточинского водохранилища власти области получат около 470 миллионов рублей, примерно такая же сумма будет выделена рекультивацию Широкореченского полигона твердых коммунальных отходов в Екатеринбурге.

«Также мы надеемся, что из федерального бюджета нам будет выделено порядка 140-150 миллионов рублей на приобретение лесопожарной техники», — добавил чиновник.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



