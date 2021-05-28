В Совфеде отреагировали на запрет на производство пластиковых товаров в России

Введение в России запрета на производство товаров из пластика потребует переходного периода, который займет как минимум год. Так на инициативу отреагировал председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, передает ТАСС.

Он объяснил, что время потребуется, чтобы не повысились цены и чтобы на рынке появилась замена подобным товарам.

«Я считаю, это минимум год. Может быть, даже больше. Заключены контракты, фирмы закупили сырье, это не должно приводить к банкротству предприятий», — сказал он.

Майоров добавил, что запрет может распространиться на импорт и экспорт одноразовых пластиковых товаров. По его словам, импорт «становится бессмысленным», а экспорт не понадобится при закрытии производства.

Ранее вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко заявила, что в законодательство готовятся поправки, которые запрещают использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов, таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда. По ее словам, в стране планируется вместо захоронения перерабатывать до 50 процентов вторичных отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности к 2030 году.