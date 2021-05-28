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Пластиковым трубочкам в России нашли замену

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Фото: Unsplash

Пластиковые трубочки успешно заменяют бумажными или используют макароны. Перечень товаров, которые нельзя переработать, подготавливается, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Его слова передает Telegram-канал «Подъем».

«Весь цветной пластик такого ядовитого яркого цвета. Может, это нравится детям, но он не перерабатывается совсем. Зачем тогда он нужен?» — высказался он. По словам министра, запрет на пластик является частью большой стратегии по борьбе с мусором.

Ранее вице-премьер правительства Виктория Абрамченко заявила, что в России планируют запретить использование пластика, в том числе трубочек и ватных палочек. По ее словам, в стране планируется вместо захоронения перерабатывать до 50 процентов вторичных отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности к 2030 году.

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