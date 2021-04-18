Названа опасность воды в бутылках

Разлитая в пластиковые бутылки вода может нанести вред здоровью. Об этом агентству «Прайм» заявила биохимик Мария Кулешова.

По ее словам, пластик негативно влияет на иммунную систему и функции печени. Также, если бутылка какое-то время постояла под солнечными лучами, то в воду выделяются канцерогенные вещества, образующиеся в упаковке.

Еще одной проблемой Кулешова назвала отсутствие в бутилированной воде полезных солей и минералов, в частности магния и цинка. А в случае очистки воды методом обратного осмоса она вообще приближается по характеристикам к дистиллированной. Впрочем, фиксировались и обратные случаи, когда в питьевой воде находили нитраты, ядовитые ртуть и свинец, также обнаруживалось превышение болезнетворных микроорганизмов в десятки раз.

1 апреля терапевт Надежда Чернышова рассказала, что при регулярном употреблении проточной воды в организме накапливаются соли кальция и железа, что способно привести к отравлению и тяжелым последствиям. Вода из-под крана может быть опасна для людей с больными почками, так как организм не сможет справиться с фильтрацией. По словам врача, особенно внимательно к воде из-под крана стоит относиться во время весенних паводков, потому что в это время в ней могут содержаться болезнетворные бактерии. .

Специалист также опровергла миф о том, что кипяченая вода становится «мертвой» и вредной для здоровья. Она пояснила, что высокая температура убивает микробы в воде и способствует образованию осадка солей кальция, однако никак не меняет свойства воды: ее жесткость и содержание железа.

В октябре 2020-го заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева предупредила об опасностях употребления питьевой воды из кулера. По ее словам, помимо рисков несоответствия требованиям по содержанию микроэлементов, также существует опасность возникновения проблем со здоровьем, если тара не была должным образом обеззаражена перед заполнением новой порцией воды.