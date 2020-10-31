В Роскачестве назвали опасность воды из кулера

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева назвала опасность употребления питьевой воды из кулера. Об этом она рассказала агенству «Прайм».

По ее словам, помимо рисков несоответствия требованиям по содержанию микроэлементов, также существует опасность возникновения проблем со здоровьем, если тара не была должным образом обеззаражена перед заполнением новой порцией воды.

Эксперт заявила, что Роскачество исследует воду по показателям химической безопасности, достоверности информации в маркировке. Главная задача исследования заключается в определении того, насколько часто в образцах продукции есть фальсифицированные сведения о составе воды.

Также ведомство проверяет наличие патогенных микроорганизмов и возбудителей заболеваний. Основная проблема — недостаточная обработка кулера. Пить такую воду без кипячения может быть опасно. «Кран, установленный на нем, не всегда промывается, что приводит к накоплению в воде микроорганизмов», — пояснила специалист.

Она добавила, что некоторые бутылки для кулеров используются повторно, а при несоблюдении требований по обеззараживанию это может привести к развитию микроорганизмов и оказывать негативное влияние на организм человека.

В январе врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что злоупотребление минеральной водой может оказаться опасным и привести к возникновению серьезных заболеваний. Как отметила специалист, обычную столовую воду можно пить в неограниченных количествах — до двух литров в сутки. Лечебную минеральную воду стоит пить только по медицинским показаниям. В основном это болезни кишечника, поджелудочной железы, печени, мочевых путей, а также подагра, гастрит и язва.