Названа серьезная опасность минеральной воды

Злоупотребление минеральной водой может оказаться опасным и привести к возникновению серьезных заболеваний. Такое мнение высказала врач-диетолог Елена Соломатина, пишет «Вечерняя Москва».

Она назвала три типа минеральной воды: столовая, лечебно-столовая и лечебная. Они отличаются друг от друга по уровню концентрации солей, пояснила эксперт. Так, в столовой воде содержится до трех граммов растворенной соли на один литр, в лечебно-столовых — от трех до десяти, у лечебных вод содержание соли около десяти граммов. Также минеральные воды могут различаться по водородным показателям.

Как отметила специалист, обычную столовую воду можно пить в неограниченных количествах — до двух литров в сутки. Лечебную минеральную воду стоит пить только по медицинским показаниям. В основном это болезни кишечника, поджелудочной железы, печени, мочевых путей, а также подагра, гастрит и язва.

«Бездумное распитие воды с большим содержанием кальция может спровоцировать образование камней в почках», — сказала врач. Также чрезмерное потребление минерализованной воды может стать причиной гиперкальциемии, образования тромбов и аритмии.

Летом 2019 года стало известно, что четверть питьевой воды, продаваемой в России, является подделкой. В некоторых регионах эта цифра доходит до 80 процентов.

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