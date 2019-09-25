Россиян предупредили о росте цен на минералку

Маркировка минеральной воды может привести к существенному росту цен и переделу рынка. Об этом сообщает RNS со ссылкой на письмо Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

В частности, в документе говорится о том, что проведение эксперимента по маркировке приведет к увеличению финансовой нагрузки в основном на небольшие компании. По мнению экспертов, это спровоцирует «резкий рост цен на продукцию и существенный отток потребительского спроса».

Производители настаивают, что доля контрафактной продукции в категории минеральных и питьевых вод не превышает уровня статистической погрешности — менее 1 процента.

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В начале июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что 80 процентов минеральной воды в российских магазинах — контрафакт непонятного происхождения. Позднее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что более четверти питьевой воды, продаваемой в России, является подделкой, и заключил, что для решения этой проблемы нужно как можно скорее ввести маркировку воды.

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