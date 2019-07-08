Почти вся вода на российских прилавках оказалась поддельной

Около 80 процентов минеральной воды на российских прилавках — контрафакт. С таким заявлением выступила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Об этом в понедельник, 8 июля, передает ТАСС.

Глава Совета Федерации ссылается на мнения неназванных экспертов, по ее словам, большая часть воды на прилавках в российских магазинов непонятного происхождения. «По оценкам экспертов, до 80 процентов минеральной воды, стоящей на полках магазинов, не соответствует названию», — уверена спикер.

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Матвиенко также похвалилась успехами в этой области, отметив, что около 30 компаний, которые делали воду «Ессентуки», запретили, так как у них не было доступа к соответствующим скважинам и, соответственно, они не могли использовать этот товарный знак.

В понедельник, 8 июля, депутаты Госдумы задумались о введении запрета на импорт грузинского вина и минеральной воды. Самым известным брендом минеральной воды из Грузии является «Боржоми», однако этот товарный знак уже давно принадлежит российской группе компаний «Альфа-групп».

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