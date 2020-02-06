В России школьнику запретили пить из кулера за нежелание сдать деньги на него

Мама первоклассника школы №21 города Липецка обвинила учительницу в травле сына за то, что она не сдала деньги на кулер. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает телеканал «Звезда».

По словам мамы ребенка, классный руководитель запретила ее сыну пить воду из кулера, мотивировав это тем, что его родители не сдавали на него деньги.

«Денежные средства нами были сданы, хотя мы и были против. Чтобы не накалять ситуацию в классе. (…) Через некоторое [нам] вернули эту тысячу рублей, пояснив, что это является жестом благотворительности в связи с нашим бедственным положением», — пояснила родительница, добавив, что в тот момент в семье действительно была сложная финансовая ситуация из-за ее проблем со здоровьем.

Материалы по теме «Срабатывают мины, заложенные когда-то» Почему пятилетние россияне боятся войны, а подростки ненавидят всех вокруг

После этого женщина узнала, что учительница делает замечания ее сыну из-за куртки, которая ему мала, а также запрещает ему мыть руки в школьной столовой. По словам мамы ребенка, она пыталась поговорить с педагогом по поводу ее претензий, однако в ответ получила предложение сменить учебное заведение. Директор школы, узнав о ситуации, был очень удивлен, рассказала родительница.

Затем данная история попала в прессу, после чего учительница решила уйти из школы. Сообщается, что педагога стали защищать родители других учеников класса, которые не хотят, чтобы она уходила из школы.

«У меня здесь учится сын, и кулер решили приобрести, чтобы детям было удобно пить, это абсолютно очевидно. Поборов в школе нет, это ужасное слово. Все покупали сами родители, по своему решению. Скидывались на добровольной основе. Теперь учитель написала заявление об уходе — это ужасно», — посетовал отец другого первоклассника.

В конфликт пришлось вмешаться мэру Липецка Евгении Уваркиной, которая поговорила с обеими сторонами и попыталась их примирить. «Мы вместе поговорили с родительницей, которая считает, что ее ребенка притесняют, и другими родителями, и увидели проблему каждого. А дальше будем смотреть», — отметила глава города.

Инцидент привлек внимание правоохранительных органов. Полиция и прокуратура проводят проверку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!