Российская учительница исполнила эротический танец в клубе и уволилась из школы

Видео: vk.com/shigonskie

В Шигонском районе Самарской области учительница информатики из сельской школы уволилась после публикации видео, на котором она в коротких шортах и чулках танцует эротический танец в клубе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ксения Семенова занималась танцевальной карьерой после работы в школе. Она танцует на корпоративах, свадьбах и в ночных клубах, свои услуги предлагает в интернете. На своем YouTube-канале Семенова с 2014 года выкладывает видео, на которых она исполняет восточные танцы.

Как пояснила Семенова в разговоре с КТВ-ЛУЧ, ролик, после публикации которого она написала заявление об увольнении по собственному желанию, был снят на открытии клуба в Сызрани. «Организаторы следили за тем, чтобы никто младше 18 лет там не присутствовал. Да и вообще на выступлениях я слежу, чтобы в зале не было школьников», — пояснила танцовщица.

Материалы по теме «Имеем право на купальники, пирсинг и, прости господи, секс» Учительницу уволили за фото в купальнике. Вслед за ней разделись ее коллеги по всей России

Кроме того, по словам Семеновой, руководство школы знало о том, что она подрабатывает танцовщицей. Она утверждает, что в школу она одевается в соответствии с дресс-кодом. По словам Семеновой, доступ к ее рабочим аккаунтам в сети для учеников закрыт. Женщина не знает, кто и зачем выложил ролик с эротическим танцем из клуба в сеть.

«А ведь работа учителя — тяжкий труд, куча бумажной работы и нервов. По поводу танцев: я же не перед учениками танцую. Даже в нашем селе никогда не выступала», — утверждает бывшая сельская учительница, танцовщица под псевдонимом Джавхара.

В разговоре с «Комсомольской правдой» Семенова заявила, что имеет три высших образования. «Я уверена, что детям была только польза от моих уроков», — отметила она.

В марте прошлого года учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову вынудили уйти из школы после того, как она опубликовала фотографии в купальнике. Летом 2018 года уволиться пришлось омскому педагогу Виктории Поповой после обнаруженных в интернете откровенных фотографий.

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