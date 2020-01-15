Российскую учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Родители учеников одной из школ Ульяновска потребовали уводить педагога после того, как несколько детей во время прогулки по торговому центру увидели, как она выбирает себе бюстгалтер. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Мать одной из учениц обвинила педагога в том, что она не может выбирать себе нижнее белье, поскольку ее могут за этим занятием увидеть подростки. По ее словам, теперь в классе мальчики все время обсуждают предпочтения учительницы.

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«Надеюсь, что директор школы заметит данный пост и уволит эту любительницу покупать белье на глазах у детей», — написала она в одной из социальных сетей.

Однако жалоба женщины не получила поддержки у пользователей интернета. По их мнению, нельзя увольнять человека из-за похода в магазин.

Оперативно найти подтверждения информации СМИ не удалось. В пресс-службе управления образования администрации города также опровергли информацию об инциденте и заявили, что не получали жалоб от родителей.

В марте прошлого года учительницу из Барнаулу Татьяну Кувшинникову вынудили уйти из школы после того, как она опубликовала фотографии в купальнике. Летом 2018 года уволиться пришлось омскому педагогу Виктории Поповой. Она выложила в социальных сетях снимки в купальнике.

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