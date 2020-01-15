Российскую учительницу потребовали уволить из-за ее сексуальной ориентации

Жительница Брянской области в соцсетях потребовала уволить учительницу русского языка из школы в селе Бежики из-за ее сексуальной ориентации. Женщина заподозрила ее в лесбиянстве из-за публикации в соцсетях. Критика педагога опубликована в группе во «ВКонтакте».

Поводом для подобных обвинений стала сториз преподавательницы в Instagram, в которой она выложила фото себя и еще одной девушки с вопросом: «Что станет лучшим подарком для девушки в годовщину отношений». «Народ куда мир катиться??? Чему эта дама так сказать научить моего ребенка,???это аморально я считаю и не позволительно для педагога», — написала женщина (орфография и пунктуация сохранены).

В комментариях некоторые пользователи разделили возмущение автора. Большинство же встало на сторону преподавательницы, отметив, что это ее личное дело, и на качество образования детей это не должно повлиять.

Телеканал «Городской» сообщает, что родительница уже ходила к директрисе, и та якобы обещала уволить педагога. В разговоре с журналистами руководительница учебного заведения заявила, что «у нее нет таких учителей», и комментировать она ничего не будет.

Ранее группа родителей из Ульяновска потребовала уволить учительницу, которую школьники увидели в магазине нижнего белья. Одна из матерей заявила, что педагоги не должны выбирать себе бюстгальтеры на глазах у детей, и отметила, что теперь мальчики в классе все время обсуждают увиденное.

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