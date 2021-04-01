Россиянам раскрыли опасность воды из-под крана

При регулярном употреблении проточной воды в организме накапливаются соли кальция и железа, что способно привести к отравлению и тяжелым последствиям. Такую опасность раскрыла в интервью порталу «Ридус» терапевт Надежда Чернышова.

Вода из-под крана может быть опасна для людей с больными почками, так как организм не сможет справиться с фильтрацией. При этом если водопроводную воду изредка будет пить здоровый человек, его здоровье не ухудшится.

По словам врача, особенно внимательно к воде из-под крана стоит относиться во время весенних паводков, потому что в это время в ней могут содержаться болезнетворные бактерии. Так, если фильтры работают недостаточно хорошо, то патогены могут попасть в воду и инфицировать человека. «Такой путь есть, в нашей стране он нечасто случается, но иногда во время весеннего паводка бывает, что очистные сооружения не справляются», — пояснила Чернышова.

Специалист также опровергла миф о том, что кипяченая вода становится «мертвой» и вредной для здоровья. Она пояснила, что высокая температура убивает микробы в воде и способствует образованию осадка солей кальция, однако никак не меняет свойства воды: ее жесткость и содержание железа.

Задержать вредные примеси и минералы в воде способны фильтры. «Я рекомендую дополнительно фильтровать воду. Варианта два: либо это кувшин, либо это домашний фильтр, который ставится на трубу. В фильтрах главное — вовремя менять картридж, иначе вместо пользы от фильтра будет только вред», — заключила она.

В октябре 2020-го заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева предупредила об опасностях употребления питьевой воды из кулера. По ее словам, помимо рисков несоответствия требованиям по содержанию микроэлементов, также существует опасность возникновения проблем со здоровьем, если тара не была должным образом обеззаражена перед заполнением новой порцией воды.