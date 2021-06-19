Гинцбург назвал плюсы ревакцинации «Спутником Лайт»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинацию «Спутником V» можно делать. «Спутник Лайт» подходит для того, чтобы поднять уровень антител до величины, защищающей от всех циркулирующих штаммов, заключил он. Его слова передает РИА Новости.

«Ревакцинацию "Спутником V" можно делать. Никаких проблем абсолютно нет. В настоящее время зарегистрирован так называемый однокомпонентный вариант вакцины — "Спутник Лайт". Он зарегистрирован в том числе для того, чтобы поднять уровень антител до более высокого в тех случаях, когда падает уровень антител после болезни или со временем после вакцинирования», — отметил Гинцбург.

Ранее в Минздраве объяснили, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» могут успешно применяться для ревакцинации. В ведомстве отметили, что для людей старше 60 лет рекомендуется применять «Спутник V». Кроме того, вице-премьер страны Татьяна Голикова рекомендовала россиянам, которые сделали прививку от коронавируса, ревакцинироваться через полгода, заявив, что это очень важно.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», который создан на основе аденовируса человека. Затем регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт».