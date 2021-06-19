Инфекционист оценил сроки роста заболеваемости коронавирусом в России

Рост заболеваемости коронавирусом в России продлится еще по меньшей мере две недели. Так сроки оценил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, его цитирует ТАСС.

По словам медика, к августу ситуация может стабилизироваться при условии наращивания темпов вакцинации. «Я очень надеюсь, что к августу мы более-менее стабилизируемся, а к повторной волне осенней, которая будет в любом случае — наверняка вирус будет дальше видоизменяться, — мы будем готовы к концу сентября при условии, что будут соблюдаться все необходимые меры», — отметил специалист.

Он также подчеркнул, что результаты от вакцинации нельзя увидеть тотчас же: организму требуется время для выработки иммунитета. Защита формируется спустя полтора месяца после первой прививки. «Имея три вакцины, имея лучшую вакцину в мире — на четвертом месте находится "Спутник V", это уже признало мировое сообщество, и мы, извините, находимся в самом низу по темпам вакцинации», — возмутился Тимаков.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране первым компонентом вакцины против коронавируса привиты 19,7 миллиона человек, обоими — 16,1 миллиона человек. Некоторые регионы стали вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп населения.

За последние сутки в России выявили 17 262 заражений коронавирусом, это самые высокие показатели с февраля. Всего в стране выявлено 5 281 309 случаев COVID-19.