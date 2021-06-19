Власти Москвы рассказали о возможности повторной вакцинации

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации ревакцинация показана спустя шесть месяцев после первой прививки. Об этом рассказала ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По данным единой цифровой платформы, за последние две недели повторная заболеваемость увеличилась вдвое. Причиной этому может быть то, что многие переболели давно, их защита ослабла. Также специалисты фиксируют распространение индийского, более агрессивного, штамма, требующего более высокого уровня антител для защиты. Ракова пояснила, что временно отложить прививку рекомендуется «при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях», а медицинских противопоказаний для вакцинации при наличии антител нет.

Заммэра добавила, что распространение индийского штамма и заболеваемость коронавирусом в городе растут, поэтому врачи рекомендуют прививаться без оглядки на уровень антител. Ракова подчеркнула, что становится актуальным вопрос повторной вакцинации, особенно тем, кто привился осенью или зимой. Этот вопрос обсуждался на федеральном уровне с утверждением о важности ревакцинации в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации спустя шесть месяцев после первой прививки. «В ближайшее время мы откроем такую возможность в наших пунктах вакцинации и будем повторно принимать людей на прививку», — заключила заммэра Москвы.

Ранее стало известно, что в Москве изменились правила оказания плановой медпомощи из-за коронавируса — теперь в столичных больницах ее будут оказывать только пациентам, привитым от коронавирусной инфекции. Исключение составят больные с онкологией и заболеваниями крови, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.