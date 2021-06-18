Назван самый эффективный способ поднять иммунитет к индийскому штамму

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью «Ленте.ру» назвал самый эффективный способ повысить иммунитет для противостояния индийскому штамму коронавируса.

По словам Болибока, самыми эффективным способом можно считать только один — медикаментозный. Для быстрого поднятия иммунитета он порекомендовал принимать препараты из группы иммуномодулирующих средств. Немедикаментозные способы повысить иммунитет врач назвал профанацией.

«Уровень иммунитета у человека определяется двумя параметрами. Первый — это его генетика и второй — возраст. В человеке как бы "запрограммирован" уровень иммунной защиты. Соответственно, в каких-то областях иммунная система работает лучше, а против каких-то определенных вирусов и бактерий хуже. Это индивидуально у каждого. В итоге в течение жизни человек сталкивается с той инфекцией, вирусом или бактерией, к которым он наиболее восприимчив, то есть которые его иммунная система хуже отражает и в итоге он приобретает какие-то хроническое заболевание», — объяснил Болибок.

«Плюс на это начинает наслаиваться возраст. В среднем к 35 годам люди в скрытой или открытой форме какие-то хронические заболевания уже имеют. Собственно говоря, COVID-19 совершенно четко по этой возрастной шкале иммунную систему и разматывает. То есть чем старше человек и чем его иммунная система слабее, тем активнее на такого человека вирус нападает и больше убивает в этой группе», — продолжил врач.

Специалист отметил, что здоровый образ жизни в повышении иммунитета может помочь, но не всем. Кроме того, это не убережет человека от тех болезней, к которым он предрасположен.

«Если вы хотите вообще ваше здоровье восстановить, то солнце, воздух, вода, здоровое питание и все прочее могут помочь. Вы там какое-то время на это потратите, несколько лет, и в итоге будете относительно здоровым человеком для своего возраста. А кому-то здоровый образ жизни не поможет никак, потому что генетика такая, что все равно они будут нуждаться в медикаментозной подпитке иммунной системы», — подытожил врач.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для того, чтобы противостоять индийскому штамму коронавируса, человеку нужен в два раза больший иммунитет. По его словам, новый штамм распространяется быстрее, чем уханьский, и оказался более агрессивным.

18 июня Собянин сообщил, что в Москве 89,3 процента больных COVID-19 жителей оказались носителями индийского штамма коронавируса.