В Роспотребнадзоре назвали главных распространителей индийского штамма

Молодежь является главным распространителем индийского штамма коронавируса в России. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает ТАСС.

Замдиректора объяснила, что избежать роста заболевания COVID-19 не удалось из-за массового игнорирования профилактики коронавируса. По ее словам, молодежь, как наиболее активная часть населения, способствует распространению индийского штамма в разных возрастных группах.

Пшеничная подчеркнула, что население страны расслабилось раньше времени, так как коллективный иммунитет к COVID-19 еще не достигнут. «Коронавирус никуда не делся, и такое полное пренебрежение защитными правилами создает все условия для его дальнейшего распространения», — заявила замдиректора.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в случае осложнения ситуации с коронавирусом может быть введена обязательная вакцинация части жителей в других регионах страны. 17 июня Попова заявила, что распространение индийского штамма коронавируса в России выросло за последние две недели. По ее словам, увеличение распространения штамма зафиксировали с помощью национальной системы, зарегистрированной 2 июня