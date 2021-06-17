Попова рассказала о распространении индийского штамма COVID-19 в России

Индийский штамм COVID-19 начал достаточно интенсивно распространяться в России. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Текст беседы публикует «Вести.Ru».

Попова напомнила, что сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет четыре значимых штамма коронавируса: британский, южноафриканский, бразильский и индийский. Именно последний на данный момент получил самое интенсивное распространение, превалируя в 64 странах.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в силу активной коммуникации бессимптомно или в легкой форме заболевание переносят молодые люди, не обращая внимания на недомогания, чего, по ее словам, делать нельзя. Попова подчеркнула, что при любых симптомах следует обращаться к врачу и оставаться дома. Так она ответила на замечание журналистов о том, что люди часто не распознают коронавирус из-за немного иных симптомов индийского штамма.

Анна Попова добавила, что, по гарантированным утверждениям разработчиков, значимые титры, формирующиеся после вакцинации, способны защитить от всех четырех штаммов.

Ранее 17 июня Попова заявила, что распространение индийского штамма коронавируса в России выросло за последние две недели. По ее словам, увеличение распространения штамма зафиксировали с помощью национальной системы, зарегистрированной 2 июня. В ней выложено свыше 13 тысяч последовательностей вируса, среди которых зафиксировано заметное увеличение доли индийского штамма.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что темпы роста числа заболевших коронавирусом в стране очень высокие. За последние сутки на территории России выявили 14 057 новых случаев COVID-19. Некоторые регионы ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий населения. В частности, это касается работников сферы услуг.