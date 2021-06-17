Россия
 
Последние новости
Попова связала рост заболеваемости коронавирусом с «нигилизмом» россиян
Попова оценила эффективность российских вакцин против новых штаммов COVID-19
Гонщик Карякин призвал Черчесова и футболистов сборной отрабатывать зарплаты
Возле резиденции президента США нашли скелет неизвестной женщины
Disney показал трейлер обновленного мультсериала про Чипа и Дейла
Пушков рассказал о желании Байдена «прощупать» Путина
В МИД России призвали Украину «прекратить истерику» по «Северному потоку-2»
Титов предложил возобновить выдачу кредитов под 2 процента пострадавшему бизнесу
Кравчук рассказал о принудительной передаче Крыма Украине
Новости партнеров
Прослушать новость

Попова рассказала о распространении индийского штамма COVID-19 в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Индийский штамм COVID-19 начал достаточно интенсивно распространяться в России. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Текст беседы публикует «Вести.Ru».

Попова напомнила, что сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет четыре значимых штамма коронавируса: британский, южноафриканский, бразильский и индийский. Именно последний на данный момент получил самое интенсивное распространение, превалируя в 64 странах.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в силу активной коммуникации бессимптомно или в легкой форме заболевание переносят молодые люди, не обращая внимания на недомогания, чего, по ее словам, делать нельзя. Попова подчеркнула, что при любых симптомах следует обращаться к врачу и оставаться дома. Так она ответила на замечание журналистов о том, что люди часто не распознают коронавирус из-за немного иных симптомов индийского штамма.

Анна Попова добавила, что, по гарантированным утверждениям разработчиков, значимые титры, формирующиеся после вакцинации, способны защитить от всех четырех штаммов.

Ранее 17 июня Попова заявила, что распространение индийского штамма коронавируса в России выросло за последние две недели. По ее словам, увеличение распространения штамма зафиксировали с помощью национальной системы, зарегистрированной 2 июня. В ней выложено свыше 13 тысяч последовательностей вируса, среди которых зафиксировано заметное увеличение доли индийского штамма.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что темпы роста числа заболевших коронавирусом в стране очень высокие. За последние сутки на территории России выявили 14 057 новых случаев COVID-19. Некоторые регионы ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий населения. В частности, это касается работников сферы услуг.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Попова связала рост заболеваемости коронавирусом с «нигилизмом» россиян
Собянин заявил о близости жестких ограничений в Москве
Роспотребнадзор назвал регионы с самой напряженной ситуацией с COVID-19
Мишустин дал поручения по борьбе с коронавирусом