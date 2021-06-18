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Собянин назвал способ противостоять индийскому штамму коронавируса

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Чтобы противостоять индийскому штамму коронавируса, человеку нужен в два раза больший иммунитет. Такой способ назвал мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

По словам Собянина, новый штамм распространяется быстрее, чем уханьский, и оказался более агрессивным.

За последние сутки в Москве впервые выявили более 9 тысяч заражений коронавирусом — 9056. Днем ранее было зарегистрировано 6195 заражений. По словам Собянина, ситуация в городе стремительно ухудшается.

Действующие ограничения по коронавирусу продлены в Москве до 29 июня. Они касаются работы фуд-кортов и заведений общепита, за исключением продажи продукции навынос, детских игровых комнат, зоопарков, проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах и барах с 23:00 до 06:00. При этом режим нерабочих дней завершится 21 июня.

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