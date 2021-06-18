Собянин назвал число вакцинированных москвичей

Около 1,5 миллиона москвичей привились двумя компонентами вакцины от COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Градоначальник отметил, что популяционный иммунитет в Москве снизился с 60 процентов до 25.

«Остаются только те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела - только те, и их гораздо меньше, и это другая эпидемиологическая ситуация, просто другая», — рассказал Собянин.

По словам мэра Сергея Собянина, ситуация в Москве стремительно ухудшается в связи с пандемией коронавируса. В столице 18 июня впервые выявлено более девяти тысяч заболевших коронавирусом.