В Москве закроют фан-зоны для болельщиков к чемпионату Европы по футболу. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Мера была вызвана распространением коронавируса. Собянин заявил, что зрелищные мероприятия в Москве смогут вмещать в себя максимум 1000 зрителей, из-за чего фан-зоны для фанатов были закрыты.

17 июня Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается. Он добавил, что динамика распространения инфекции в столице оказалась неожиданной, так как иммунитет есть более чем у 60 процентов горожан.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Фан-зона в Москве располагалась в Лужниках. Попасть туда можно было по предварительной регистрации. Кроме того, фанаты были обязаны носить маски и перчатки, а также не иметь признаков коронавирусной инфекции.