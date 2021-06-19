Эксперт обозначил условие для конца пандемии коронавируса

Профессор эпидемиологии и помощник декана в области исследований школы общественного здравоохранения университета Луизианы Эдвард Трапид в интервью РИА Новости обозначил сроки конца пандемии коронавируса и назвал для этого условаие.

По его словам, сроки окончания пандемии коронавируса будут зависеть от скорости снабжения вакцинами непривитых наций, особенно в развивающихся странах, так как это поможет остановить дальнейшую мутацию COVID-19. «Уменьшение количества антител беспокоит меня меньше, чем население в США и во всем мире, которое не вакцинировано», — сказал Трапид.

Эксперт прогнозирует, что пандемия продлится до 2022 года, а затем заболевание станет более эндемическим. Он отметил, что этот процесс может затянуться, так как «люди путешествуют, другие спасаются от войны и опасных ситуаций, а вирус мутирует».

Специалист заключил, что усилия по распространению вакцин должны быть сосредоточены на Бразилии, Индии, Пакистане, Непале, странах Южной и Центральной Америки и других развивающихся странах.

Ранее главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что остановить пандемию коронавируса может только обязательная вакцинация. По его мнению, причиной роста заболеваемости COVID-19 в Москве могло стать «фееричное» отношение граждан к маскам, несоблюдение социальной дистанции и общая расслабленность.