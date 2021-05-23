Людей всего мира предупредили об угрозе вечной пандемии

Бывший премьер-министр Австралии, председатель Глобального партнерства ООН по санитарии и воде Кевин Радд предупредил людей всего мира об угрозе вечной пандемии. Его статья опубликована в журнале Project Syndicate.

Он отметил, что на индийском субконтиненте проживает почти четверть человечества, но мировые лидеры сосредоточиваются на борьбе со вспышками COVID-19 и его новыми вариантами в своих странах. В то же время в больницах Индии не хватает кислорода и больничных коек, а тела умерших от инфекции остаются в священной реке Ганг.

Радд добавил, что рост заболеваемости коронавирусом в самой густонаселенной стране в мире усугубляет ситуацию, поскольку волна бесконтрольно распространится на сельские районы субконтинента и грозит гуманитарной катастрофой. «Помощь Южной Азии — это не только правильный поступок; это также в наших собственных интересах. Безудержное распространение вируса повсюду может создать более смертоносные варианты, которые угрожают всем нам», — подчеркнул экс-премьер Австралии.

Он порекомендовал мировым правительствам помочь Индии с вакцинацией и использовать все возможности, чтобы ускорить этот процесс. По его словам, на сегодняшний день привиты менее 10 процентов граждан в каждой южноазиатской стране, за исключением Бутана.

Радд заявил, что весь остальной мир должен присоединиться к США и более чем ста другим странам в поддержке временного отказа Всемирной торговой организации (ВТО) от защиты интеллектуальной собственности на вакцины. Кроме того, страны с избыточным запасом препаратов должны предоставить их для прививочной кампании.

Экс-премьер подчеркнул, что необходимо также бороться с дезинформацией и мошенничеством с поддельными лекарствами, проводить кампании по распространению масок, вакцин, социального дистанцирования и других мер и решать проблему нехватки кислорода для лечения пациентов с коронавирусом. «Если мы не сможем по-настоящему защитить людей по всему миру, остановив вирус и замедлив его мутации, мы можем столкнуться с перспективой вечной пандемии», — заключил Радд.

Ранее помощник гендиректора Всемирной организации здравоохранения Самира Асма заявила, что реальное число скончавшихся от коронавируса в мире может составлять от шести до восьми миллионов человек. По официальным данным ВОЗ с 30 января по 31 декабря 2020 года было зарегистрировано 1 813 188 скончавшихся от коронавируса, но даже по предварительным оценкам общая смертность за 2020 год составила как минимум три миллиона человек. Подчеркивается, что зачастую коронавирус не становился прямой причиной смерти, но повлиял на нее.