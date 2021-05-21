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В ВОЗ назвали реальное число скончавшихся от коронавируса в мире

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Фото: Pilar Olivares / Reuters

Реальное число скончавшихся от коронавируса в мире может составлять от шести до восьми миллионов человек, приводит РИА Новости слова помощника гендиректора Всемирной организации здравоохранения Самиры Асма.

Асма подчеркивает, что пандемия развивается, и цифру в шесть-восемь миллионов скончавшихся можно называть «уверенно, но с оговорками». По официальным данным ВОЗ с 30 января по 31 декабря 2020 года было зарегистрировано 1 813 188 скончавшихся от коронавируса. Однако даже по предварительным оценкам общая смертность от вируса за прошлый год составила как минимум три миллиона человек. Подчеркивается, что зачастую коронавирус не становился прямой причиной смерти, но повлиял на нее.

Ранее в ВОЗ заявили, что последствия COVID-19 не будут схожи с последствиями чумы и оспы, добавив, что ученые продолжают исследовать влияние вируса на организм и на усугубление им хронических заболеваний.

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